Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Continua l'azione del Garante per la Privacy contro il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. L'Autorità ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500mila ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Continua l'azione delper lacontro il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. L'Autorità ha ordinato ail pagamento di una sanzione di oltre 4e 500mila ...

Advertising

giornaleradiofm : Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni: (ANSA) - ROMA, 02 APR - Continua l'azione del Gara… - fisco24_info : Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni: Ha trattato in modo illecito dati personali di mil… - StartComNews : Telemarketing “aggressivo”, il Garante Privacy multa Fastweb per 4,5 milioni - GiaPettinelli : Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni - Ultima Ora - ANSA - messveneto : Telemarketing: il Garante multa Fastweb per 4,5 milioni: Centinaia di segnalazioni e reclami di utenti lamentavano… -

Ultime Notizie dalla rete : Telemarketing Garante Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni ...e 500mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing. Si conclude così una complessa attività istruttoria - spiega una nota del Garante - ...

Garante privacy multa Fastweb per 4,5 milioni per telemarketing aggressivo Il Garante per la privacy ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500 ...per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing. ...

Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni - Ultima Ora Agenzia ANSA Garante privacy multa Fastweb per 4,5 milioni per telemarketing aggressivo Il Garante per la privacy ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito ...

Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni Continua l'azione del Garante per la Privacy contro il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. (ANSA) ...

...e 500mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di. Si conclude così una complessa attività istruttoria - spiega una nota del- ...Ilper la privacy ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500 ...per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di. ...Il Garante per la privacy ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito ...Continua l'azione del Garante per la Privacy contro il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. (ANSA) ...