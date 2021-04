Tcct eClassic - Aperte tre posizioni per lavorare con le auto d'epoca (virtuali)

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi il mondo dell'fa grande uso della simulazione: dalla progettazione agli eSport, la realtà virtuale ha ormai un ruolo centrale. Tale tecnologia, però, non deve essere destinata per forza solo alle vetture nuove, ma può diventare anche un ponte con il passato. Questa è l'idea dell'associazione The Classic Car Trust, alla quale abbiamo dedicato un articolo che potete trovare su Quattroruote di dicembre 2020 e che ora è in cerca di tre figure professionali per il progetto. Non dei simulatori qualunque. Fritz Kaiser, banchiere del Liechtenstein e animatore della, si è reso conto che, a causa dei prezzi e della rarità, c'è il rischio concreto di lasciar cadere nel dimenticatoio alcuni dei più importanti capolavori a quattro ruote. Dopo aver pensato a come preservare e rendere fruibile questo patrimonio a più ...