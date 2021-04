Taiwan, treno deraglia in galleria: almeno 36 morti e 60 feriti (Di venerdì 2 aprile 2021) Episodio tragico a Taiwan dove un treno deraglia in una galleria. In seguito all’incidente ci sono almeno 36 morti e 60 feriti gravi in ospedale. Tragico episodio in Taiwan, dove un treno deraglia all’interno di una galleria. L’incidente ha portato alla morte di ben 36 persone. Inoltre ai decessi si aggiungono anche 60 feriti gravi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Episodio tragico adove unin una. In seguito all’incidente ci sono36e 60gravi in ospedale. Tragico episodio in, dove unall’interno di una. L’incidente ha portato alla morte di ben 36 persone. Inoltre ai decessi si aggiungono anche 60gravi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Deraglia un treno in un tunnel a Taiwan, almeno 36 morti #ANSA - Agenzia_Italia : A Taiwan un treno è deragliato in un tunnel, almeno 36 i morti - ilpost : È deragliato un treno a Taiwan - MarisaLevi1 : RT @ROBZIK: Tragedia a #Taiwan. Un treno con 350 passeggeri deraglia in una galleria. Almeno 36 morti e oltre 60 feriti. Decine di persone… - DarioFanciullo : ?????? Taiwan, deraglia treno in un tunnel: almeno 36 morti Ma ci sono decine di feriti e il bilancio potrebbe essere… -