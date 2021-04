Taiwan | grave incidente ferroviario | 41morti

Advertising

DarioFanciullo : ?????? Taiwan, deraglia treno in un tunnel: almeno 36 morti Ma ci sono decine di feriti e il bilancio potrebbe essere… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Taiwan, grave incidente ferroviario: decine di vittime e feriti - Affaritaliani : Taiwan, grave incidente ferroviario: decine di vittime e feriti - pierapis : RT @LaStampaTV: VIDEO | Taiwan: grave incidente ferroviario, decine di vittime e persone intrappolate nei vagoni - LaStampaTV : VIDEO | Taiwan: grave incidente ferroviario, decine di vittime e persone intrappolate nei vagoni -

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan grave

incidente ferroviario oggi nella parte orientale dell'isola di. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio i morti accertati sono 41 ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore perché ci sono ......(AsiaNews/Agenzie) - Al presente è di 36 morti e una sessantina di feriti il bilancio di un... Il disastro arriva il giorno dopo in cuiha inaugurato la 'bolla di viaggio' con Palau. Almeno ...Ci sarebbero molti altri feriti: le operazioni di soccorso sono complicate a causa del danneggiamento alla galleria durante l'incidente ...Episodio tragico a Taiwan dove un treno deraglia in una galleria. In seguito all’incidente ci sono almeno 36 morti e 60 feriti gravi in ospedale. Le prime immagini nel paese taiwanese (via Screenshot) ...