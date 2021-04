Taiwan, deragliamento treno: almeno 36 morti (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa mattina, venerdì 2 aprile, è deragliato un treno a Taiwan. Finora sono 36 i morti. Circa 60 persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, mentre 72 sono ancora intrappolate nei vagoni. Secondo la compagnia ferroviaria, i passeggeri erano almeno 350. Il treno stava viaggiando da Taipei a Taitung, zona sud-est dell’isola, quando è uscito dai binari in prossimità di un tunnel. Il deragliamento potrebbe esser stato causato dalla collisione con un veicolo da costruzione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa mattina, venerdì 2 aprile, è deragliato un. Finora sono 36 i. Circa 60 persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, mentre 72 sono ancora intrappolate nei vagoni. Secondo la compagnia ferroviaria, i passeggeri erano350. Ilstava viaggiando da Taipei a Taitung, zona sud-est dell’isola, quando è uscito dai binari in prossimità di un tunnel. Ilpotrebbe esser stato causato dalla collisione con un veicolo da costruzione. L'articolo proviene da Italia Sera.

