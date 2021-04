Taiwan | deraglia un treno diretto a Taipei | almeno 48 morti a causa di un veicolo sui binari – Il video

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nella giornata tra l’1 e il 2 aprile, uncon 490 passeggeri a bordo,, capitale di, èto adello scontro con un mezzo per lavori di manutenzione presente sui. L’incidente è avvenuto a nord della città di Hualien, sulla costa orientale del Paese, intorno alle 9 locali e provocando 48 vittime e 160 feriti. Al momento, il numero di persone coinvolte o decedute nello scontro potrebbe aumentare, secondo i soccorritori. Stando alle prime ricostruzioni della compagnia ferroviaria, non ci sono ancora dettagli sulla dinamiche dell’incidente, né sui motivi per cui ilabbia incontrato ildi manutenzione durante la corsa. Nel 2018, era avvenuto sulla stessa linea un altro disastro ...

Sono almeno 51 le persone che sono morte nel deragliamento di un treno all'interno di un tunnel nella parte orientale di, il peggior incidente ferroviario dell'isola degli ultimi decenni. Tra le vittime anche un francese. Secondo le autorità, l'incidente è stato provocato da un macchinario per costruzioni che, ...Read More Worldtreno: almeno 36 morti 2 Aprile 2021 Sono almeno 36 le persone morte e una sessantina quelle rimaste ferite dopo che un treno è deragliato in un... Read More In ...Sono almeno 51 le persone che sono morte nel deragliamento di un treno all’interno di un tunnel nella parte orientale di Taiwan, il peggior incidente ferroviario dell’isola degli ultimi decenni. Tra l ...Sono in corso i soccorso e circa 60 persone sono già state estratte dalle prime carrozze e trasferite in ospedale. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio i morti accertati sono almeno 48 ma il bilanc ...