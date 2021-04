Taiwan, deraglia treno: oltre 40 i morti e decine i feriti (Di venerdì 2 aprile 2021) Grave incidente ferroviario oggi nella parte orientale dell'isola di Taiwan. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio i morti accertati sono 41 ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore perché ci sono ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 aprile 2021) Grave incidente ferroviario oggi nella parte orientale dell'isola di. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio iaccertati sono 41 ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore perché ci sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan deraglia Taiwan, deraglia treno: almeno 48 morti e un centinaio di feriti - Grave incidente ferroviario oggi nella parte orientale dell'isola di Taiwan. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio i morti accertati sono almeno 48 ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore ...

Taiwan, deraglia treno: oltre 40 i morti e decine i feriti - Grave incidente ferroviario oggi nella parte orientale dell'isola di Taiwan. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio i morti accertati sono 41 ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore perché ci ...

Taiwan, treno deraglia in un tunnel: almeno 36 morti e decine di feriti - Mondo Agenzia ANSA Deraglia un treno a Taiwan, decine di morti e feriti Un treno è deragliato all’interno di un tunnel nella parte orientale di Taiwan, a nord di Hualien. Il bilancio provvisorio è di almeno 48 morti e una settantina di feriti, molti dei quali definiti gra ...

Taiwan, deraglia treno: 48 morti (Adnkronos) - Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto nella parte orientale di Taiwan, a nord di Hualien, dove un treno ha urtato contro la parete di una galleria caus ...

