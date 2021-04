Taiwan, deraglia treno: almeno 48 morti e un centinaio di feriti (Di venerdì 2 aprile 2021) Grave incidente ferroviario oggi nella parte orientale dell'isola di Taiwan. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio i morti accertati sono almeno 48 ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore perché ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 aprile 2021) Grave incidente ferroviario oggi nella parte orientale dell'isola di. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio iaccertati sono48 ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore perché ...

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan deraglia Taiwan, deraglia treno: almeno 48 morti e un centinaio di feriti - Grave incidente ferroviario oggi nella parte orientale dell'isola di Taiwan. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio i morti accertati sono almeno 48 ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore ...

Taiwan, deraglia treno: oltre 40 i morti e decine i feriti - Grave incidente ferroviario oggi nella parte orientale dell'isola di Taiwan. Secondo l'ultimo, provvisorio, bilancio i morti accertati sono 41 ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore perché ci ...

Taiwan, treno deraglia in un tunnel: almeno 36 morti e decine di feriti - Mondo Agenzia ANSA Deraglia un treno a Taiwan, decine di morti e feriti Un treno è deragliato all’interno di un tunnel nella parte orientale di Taiwan, a nord di Hualien. Il bilancio provvisorio è di almeno 48 morti e una settantina di feriti, molti dei quali definiti gra ...

Taiwan, deraglia treno: 48 morti (Adnkronos) - Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto nella parte orientale di Taiwan, a nord di Hualien, dove un treno ha urtato contro la parete di una galleria caus ...

