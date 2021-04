Tabs fatte in casa per lavastoviglie | economiche e senza sostanze chimiche

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 aprile 2021)inper: ottime eQuando arriva il momento di fare la spesa per acquistare i prodotti di pulizia della, sappiamo già che la carta di credito comincerà a piangere. Detergenti e saponi hanno costi molto alti e la loro durata è sempre troppo breve. Fortunatamente la maggior parte dei prodotti industriali per la pulizia possono essere sostituiti con altri di origine naturale e molto meno costosi. Non tutti sanno, però, che anche le pastiglie per lapossono essere preparate incon pochissimi spiccioli e con risultati eccellenti. Allora vediamo come realizzarle per avere stoviglie splendenti salvaguardando ambiente e portafoglio. Ingredienti per le ...