Super Smash Bros Ultimate | Spiriti di Monster Hunter Rise e come ottenerli

(Di venerdì 2 aprile 2021) A sorpresa, l’annuncio dell’evento avviene il giorno stesso: glidiarrivano inOnde evitare associazioni con il pesce d’aprile, dopo Parapiglia a Dream Land l’evento dedicato agliinediti dainè stato annunciato il giorno stesso dell’inizio, vale a dire oggi. In altre parole, dunque, alla stesura di questo articolo abbiamo già avuto modo di fare nostri tutti e tre i contenuti nuovi. I protagonisti saranno, in ordine di guida, il Compagno Felyne, Magnamalo e il Compagno Canyne. Non abbiamo menzionato la ...

