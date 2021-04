Su Instagram Matilda De Angelis ritorna a parlare della sua acne

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) Con un post suDetorna asua, facendo una confidenza alla communityDetorna adie di imperfezioni sul suo profilo. Pubblicando due foto di lei in bianco e nero con il suo viso in evidenza, scattate dall’amica e fotografa Camilla Cattabriga, l’attrice bolognese ha scritto: “Sono diventata molto fiera delle mie cicatrici. Mi ricordano di tutte le volte che ho pianto perché non mi sentivo bella e di quanto non me ne fotta in realtà un ca**o di essere bella. Che non so nemmeno cosa significhi. Ora sono molto fiera di loro, loro sono belle come @camillacattabriga che mi fotografa sempre per quella che sono davvero”. De ...