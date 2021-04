Studiare le spie per capirle Così la Treccani promuove l’intelligence

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 aprile 2021) La voce “intelligence” entra nella X Appendice dell’Enciclopedia Italianae segna un passo importante nel conferire senso al percorso intrapreso dal Legislatore con la legge 124/2007 (approvata con maggioranza assoluta dal nostro Parlamento) per dare un volto moderno alnazionale. Una legge che sottolineava, fra l’altro, l’importanza di una nuova dimensione ‘politica’ dedicata alla promozione e alla diffusione della cultura della sicurezza e alla costruzione di una efficace comunicazione istituzionale, passaggio determinante per fare dei nostri Servizi Segreti (oggi, per legge, definiti col nome più rassicurante di Agenzie), un riferimento istituzionale fortemente integrato nella società. L’autore del testo è Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di Intelligence e docente presso l’Università della Calabria, ma ...