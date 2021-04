Straordinario Sinner! Che impresa: rimonta Bautista e vola in finale a Miami (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner continua la sua corsa verso la storia: impresa a Miami, il 19enne altoatesino diventa il più giovane italiano a centrare la finale di un Masters 1000, battendo 5 - 7 6 - 4 6 - 4 Roberto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner continua la sua corsa verso la storia:, il 19enne altoatesino diventa il più giovane italiano a centrare ladi un Masters 1000, battendo 5 - 7 6 - 4 6 - 4 Roberto ...

chetempochefa : Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters… - Gazzetta_it : Straordinario #Sinner! Che impresa: rimonta Bautista e vola in finale al Masters 1000 di #Miami - LegaSalvini : ???? Jannik Sinner, 19 anni (!), vola in finale nel Masters 1000 di Miami: STRAORDINARIO! ?????? - dani_lettrice : RT @chetempochefa: Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters 1000… - AttilaAzureRive : RT @Gazzetta_it: Straordinario #Sinner! Che impresa: rimonta Bautista e vola in finale al Masters 1000 di #Miami -