Strage di Viareggio | ora Ferrovie chiede i soldi indietro Vuole 80mila euro di spese legali da 6 lavoratori rappresentanti per la sicurezza

(Di venerdì 2 aprile 2021) Quasi ottantamila: è quanto, come risarcimento per leper il processo sulladidello Stato a seirideiper la, che si erano costituiti parte civile, in rappresentanza degli addetti del settore. Iri sono Vincenzo Cito (Torino), Filippo Cufari (Livorno), Dante De Angelis (Roma), Maurizio Giuntini (Pisa), Alessandro Pellegatta (Milano) e Giuseppe Pinto (Bologna). Per loro è già aperta una raccolta fondi sul sito inmarcia.org per coprire la somma di 12milache ciascuno dei seidevono rifondere aper le ...

'Inaccettabile che in una Repubblica fondata sul lavoro si punisca chi agisce per l'interesse della collettività, mentre le stragi restano costantemente prive di ...- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che si sono costituiti parte civile nel processo delladisono stati chiamati, dai legali di Ferrovie dello Stato, a versare circa 80.000 euro di spese legaliLo scrivono i rappresentanti per la sicurezza del lavoro di Ferrovie delle Stato che, nel corso del processo per la strage ferroviaria del 29 giugno 2009 a Viareggio, in provincia di Lucca, in cui ...Ottantamila euro: questo è il conto salato che sei ferrovieri si sono visti recapitare da Ferrovie dello Stato dopo la sentenza della Cassazione di gennaio sulla strage di Viareggio in cui era stata ...