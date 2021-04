Steven Yeun tra i protagonisti del nuovo film di Jordan Peele (Di venerdì 2 aprile 2021) L'attore Steven Yeun, nominato agli Oscar grazie al film Minari, sembra sia entrato a far parte del casting del nuovo progetto di Jordan Peele. Steven Yeun, nominato al premio Oscar grazie alla sua interpretazine in Minari, sembra sia entrato a far parte del cast del nuovo film diretto da Jordan Peele. Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Monkeypaw e Universal. Steven Yeun potrebbe affiancare sul set Daniel Kaluuya che dovrebbe riprendere un ruolo da protagonista tra le fila del lungometraggio scritto, diretto e prodotto da Jordan Peele. Tra i membri del cast ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021) L'attore, nominato agli Oscar grazie alMinari, sembra sia entrato a far parte del casting delprogetto di, nominato al premio Oscar grazie alla sua interpretazine in Minari, sembra sia entrato a far parte del cast deldiretto da. Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Monkeypaw e Universal.potrebbe affiancare sul set Daniel Kaluuya che dovrebbe riprendere un ruolo da protagonista tra le fila del lungometraggio scritto, diretto e prodotto da. Tra i membri del cast ...

Oscar 2021, la cerimonia si svolgerà in parte anche a Londra e Parigi ... ma per ovviare a questa problematica, che potrebbe bloccare oltreoceano candidati europei come Emerald Fennell, Carey Mulligan, Gary Oldman, Riz Ahmed, Laura Pausini ma anche i coreani Steven Yeun e ...

