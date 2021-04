Steven Yeun nel nuovo film di Jordan Peele

(Di venerdì 2 aprile 2021) L‘attoreè in trattative per un ruolo nel prossimo progetto cinematografico diper la Universal Ha riscosso grandi consensiper la sua interpretazione neldi Lee Isaac Chung intitolato Minari. E dopo la candidatura per il miglior attore agli Oscar 2021, l’attore ha già gli occhi puntati al suo prossimo progetto. Deadline ha infatti riportato la notizia cheè in trattative per un ruolo nel prossimo progetto del premio Oscarper Universal. Se e quando l’accordo sarà raggiunto,si unirà alla già annunciata Keke Palmer, che sarà la protagonista principale del, mentre anche il due volte candidato all’Oscar Daniel ...

