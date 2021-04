Stellina mia stellina | il nuovo racconto di fantasia della Brunner

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 aprile 2021) Un padre in difficoltà aiuta un giorno una vecchia signora. Lei per ringraziarlo regala un ciondolo come talismano. Ma sembra che né l’uomo né suo figlio prendano sul serio il piccolo oggetto…fino a che saranno costretti a considerarlo importante “ Senti non rompere. Non sai fare il padre e vorresti fare anche da madre?!” La frase detta con malignità dal figlio Ivan fu una staffilata per Manuele. Il ragazzo ormai diciottenne aveva intrapreso una brutta strada dopo la mortemamma. Angoscia, insonnia : le sensazioni erano diventate all’ordine del giorno per il pover’uomo; che si arrabattava alla bell’e meglio con due lavori. Per questo aveva richiamato all’ordine Ivan: come sempre il giovane sarebbe uscito tardi e rimasto fuori tutta la notte. A fare cosa, meglio non saperlo. Manuele aveva già avuto esperienza di convocazione in Gendarmeria a causa del figlio, da ...