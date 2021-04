Stefania Orlando | tutti a chiedersi il motivo della sua assenza in tv | costretta a chiarire

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) Grazie al Grande Fratello Vipora è ancora più famosa e amata. Da anni sul piccolo schermo come conduttrice e showgirl, la terza classificata al reality di Alfonso Signorini si è fatta meglio conoscere come persona nella Casa ma a differenza di altri ex gieffini di lei non c’è praticamente traccia in tv. E negli ultimi giorni molti utenti devono aver notato questa sua ‘strana’, al punto da convincerela questione su Instagram. Specie perché, nell’interrogarsi sui motivi di questa sua ‘latitanza’, qualcuno cominciava a ipotizzare che la showgirl non fosse gradita a certi salotti televisivi. Ma non è assolutamente così, come spiegato dalla stessatra le sue Storie di Instagram più recenti.“Stamattina ...