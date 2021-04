Stasera Italia, termina lo speciale condotto da Barbara Palombelli e lei in diretta dice: “L’azienda mi aveva …” (Di venerdì 2 aprile 2021) Colpo di scena in casa Mediaset e nello specifico su Rete 4. Sembra sia saltato il programma Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Ebbene si, la trasmissione di approfondimento politico che la moglie di Francesco Rutelli conduce su Rete 4 salta o almeno a saltare sembra essere la puntata in prime-time. Colpo di scena in casa Mediaset, salta il pre-time di Stasera Italia E’ questa la decisione che sarebbe arrivata nelle scorse ore, dopo che la puntata andata in onda lo scorso 31 marzo non sembra aver avuto un grande successo e seguito. Ebbene, lo share si sarebbe confermato al 2,6%, troppo basso per poter continuare. Per questo, L’azienda avrebbe preso questa decisione piuttosto drastica, ma ritenuta essenziale in un momento come ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 2 aprile 2021) Colpo di scena in casa Mediaset e nello specifico su Rete 4. Sembra sia saltato il programmada. Ebbene si, la trasmissione di approfondimento politico che la moglie di Francesco Rutelli conduce su Rete 4 salta o almeno a saltare sembra essere la puntata in prime-time. Colpo di scena in casa Mediaset, salta il pre-time diE’ questa la decisione che sarebbe arrivata nelle scorse ore, dopo che la puntata andata in onda lo scorso 31 marzo non sembra aver avuto un grande successo e seguito. Ebbene, lo share si sarebbe confermato al 2,6%, troppo basso per poter continuare. Per questo,avrebbe preso questa decisione piuttosto drastica, ma ritenuta essenziale in un momento come ...

