Stasera in tv, Le Iene: anticipazioni sulla puntata del 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del programma di Italia Uno, Le Iene: anticipazioni su quanto vedremo in questo 2 aprile 2021. Torna questa sera, venerdì 2 aprile 2021, l’appuntamento con la trasmissione ideata da Davide Parenti, Le Iene Show. Al timone del programma che alterna momenti di varietà a servizi sull’attualità, scherzi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa sera andrà in onda una nuovadel programma di Italia Uno, Lesu quanto vedremo in questo 22021. Torna questa sera, venerdì 22021, l’appuntamento con la trasmissione ideata da Davide Parenti, LeShow. Al timone del programma che alterna momenti di varietà a servizi sull’attualità, scherzi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: LE IENE – La solidarietà degli infermieri d’Italia, il parroco di Bonassola, l’instabilità politica - CeccarelliL_ : Stasera in TV: LE IENE – La solidarietà degli infermieri d’Italia, il parroco di Bonassola, l’instabilità politica - Claudia03801379 : @IsolaDeiFamosi Vera Gemma preoccupata x Awed dicendo che e circuito dalle iene ma non sarà quando tornerà stasera… - infoitcultura : Samantha De Grenet vittima dello scherzo de 'Le Iene' stasera - ClaudeDoubon : RT @redazioneiene: Per stasera è tutto, grazie per averci seguito! #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1! Tutti i servizi di q… -