Ultime Notizie dalla rete : Stalking giudiziario Stalking giudiziario, la Cassazione respinge il ricorso del legale sospeso La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'avvocato accusato di stalking giudiziario contro la misura precauzionale della sospensione dalla professione legale per un anno, condannandolo a pagare tremila euro di spese alla Cassa delle Ammende. Il legale 57enne del ...

Ancora stalking, per un 51enne molesto disposti i domiciliari con braccialetto elettronico Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo 'ripetute violazioni del provvedimento giudiziario continuando a perseguitare la donna nei sui spostamenti giornalieri e nella sua vita privata, ...

Stalking giudiziario: avvocato brianzolo condannato a pagare tremila euro

Il Codice Rosso accelera gli interventi: si richiedono più misure cautelari Nel periodo (che contiene anche quello del lockdown dell’anno scorso) c’è stato un significativo aumento delle denunce per maltrattamenti in famiglia e per stalking ... ai tempi di intervento della ...

