Spotify, i gusti musicali degli italiani riflettono l’andamento della pandemia (Di venerdì 2 aprile 2021) La musica ha avuto un ruolo fondamentale quando è esplosa la pandemia. Basti ricordare, durante il primo lockdown, gli italiani che hanno cantato dal balcone, per sdrammatizzare, per incanalare lo stress e per regalarsi un momento di leggerezza in una situazione oggettivamente fuori dal controllo. Ma, mentre il coronavirus non si arrestava, quella stessa musica non è stata più di grande conforto. È quanto emerge dalla nostra lettura dei dati di Spotify: invece di cercare di reagire prendendo forza dalle canzoni, gli italiani ci si sono specchiati, soprattutto nella fase più dura, la seconda ondata di casi di Covid-19. ??? Il grafico qui sopra è stato ottenuto confrontando i dati della Protezione Civile e quelli di Spotify, che ne fornisce parecchi. Uno di questi è la valence e misura ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) La musica ha avuto un ruolo fondamentale quando è esplosa la. Basti ricordare, durante il primo lockdown, gliche hanno cantato dal balcone, per sdrammatizzare, per incanalare lo stress e per regalarsi un momento di leggerezza in una situazione oggettivamente fuori dal controllo. Ma, mentre il coronavirus non si arrestava, quella stessa musica non è stata più di grande conforto. È quanto emerge dalla nostra lettura dei dati di: invece di cercare di reagire prendendo forza dalle canzoni, glici si sono specchiati, soprattutto nella fase più dura, la seconda ondata di casi di Covid-19. ??? Il grafico qui sopra è stato ottenuto confrontando i datiProtezione Civile e quelli di, che ne fornisce parecchi. Uno di questi è la valence e misura ...

fiftycb : Mai avrei detto che... Non si finisce mai di cambiare gusti!!! ????… Demonio (feat. Sfera Ebbasta) di Capo Plaza - RussianMike31 : Non sono un suo grandissimo fan (ho altri gusti musicali, preferisco il suo compagno per esempio), conosco e apprez… - rachibrt1 : RT @chiarataiolii: quando una persona ti consiglia una canzone e la metti subito nei preferiti dei spotify perché sai che quella persona co… - chiarataiolii : quando una persona ti consiglia una canzone e la metti subito nei preferiti dei spotify perché sai che quella perso… - timetoewill : su tiktok dicono di aver scoperto l'account spotify di Sebastian Stan e se così fosse complimenti per i gusti music… -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify gusti Tutto a portata di clic grazie alle piattaforme online: musica, intrattenimento e cinema Settori in espansione ... come accade grazie a piattaforme come Spotify, alla messa a disposizione di podcast e trasmissioni ... da selezionare in base ai propri gusti e alle proprie esigenze e a volte da attivare ...

Musica maestro: diffusori e speaker di design ... per esempio Spotify per lo streming della musica " ci permettono di fare le richieste più inusuali ... alle vostre esigenze e ai vostri gusti. E che la musica sia con voi.

Spotify presenta i nuovi Mix, playlist personalizzate in base ad artisti, anni e generi Everyeye Tech Spotify presenta i nuovi Mix, playlist personalizzate in base ad artisti, anni e generi Il colosso dello streaming musicale ha annunciato le nuove playlist Mix pensate in base a temi dominanti come artisti, anni e generi musicali.

Un fenomeno chiamato Madame La cantante vicentina è al primo posto tra i singoli più ascoltati su Spotify, con Voce (premio miglior testo Sergio Bardotti all’Ariston, già disco di platino), e piazza altre quattordici canzoni ...

