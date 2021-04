SportMemory it | il magazine di approfondimento dedicato allo sport

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nasce oggi il mensile.it, che presenta un nuovo approccio editoriale nei confronti dello. Un vero e proprio tentativo di recupero della memoria dispersa basato sul contrasto ad una informazione “veloce” che segue le regole del web. Quella informazione che si accontenta dei pochi secondi che il lettore gli dedica fermandosi spesso alla lettura del solo titolo. E a vedere l’impostazione e i primi articoli pubblicati c’è da dire che l’intento parte con giudizio positivo. Anche la scelta di proporre un pezzo scritto da Sara Simeoni, indimenticata campionessa di salto in alto, – che ricorda “Ho toccato il cielo e ho fatto saltare tutti” – rievoca quella sensazione di movimento verso un traguardo infinito e non immediatamente tangibile che rimanda a futuri tentativi che il lettore vorrà certamente seguire. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SportMemory magazine

politicamentecorretto.com

...alto Sara Simeoni come non si è mai raccontata nella copertina del primo numero di. aneddoti e curiosità, è la benzina che alimenterà ogni primo venerdì del mese il nuovo..."Perché la memoria non è altro che un pezzetto di presente che andrebbe preservato da inutili distorsioni future ', osserva Marco Panella, direttore editoriale di "", ildedicato ...Un sito per lo storytelling dello sport creato da Marco Panella. Dal 2 aprile, tra i racconti dedicati alla memoria: le partite di Raimondo Vianello a Cinecittà e i ragazzi del ‘63 al Portuense. Prest ...