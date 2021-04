Spionaggio russo, arrivano i primi frutti della nuova guerra fredda (Di venerdì 2 aprile 2021) L’atmosfera della guerra fredda sta iniziando a produrre i primi frutti. Questa settimana l’Italia ha espulso due diplomatici russi dopo aver arrestato un capitano della marina italiana, accusato di aver passato documenti segreti a un ufficiale militare russo in cambio di denaro. Questo fatto è considerato dalle autorità italiane un grave reato legato allo Spionaggio e alla sicurezza dello Stato. I documenti trafugati riguardavano anche la Nato, il che implica che il cerchio dei paesi interessati alla questione si sta allargando e comprende tutti i paesi occidentali e gli alleati militari statunitensi. Questo fatto increscioso si è verificato in un momento in cui l’amministrazione Biden e il direttore della Cia Bill Burns hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) L’atmosferasta iniziando a produrre i. Questa settimana l’Italia ha espulso due diplomatici russi dopo aver arrestato un capitanomarina italiana, accusato di aver passato documenti segreti a un ufficiale militarein cambio di denaro. Questo fatto è considerato dalle autorità italiane un grave reato legato alloe alla sicurezza dello Stato. I documenti trafugati riguardavano anche la Nato, il che implica che il cerchio dei paesi interessati alla questione si sta allargando e comprende tutti i paesi occidentali e gli alleati militari statunitensi. Questo fatto increscioso si è verificato in un momento in cui l’amministrazione Biden e il direttoreCia Bill Burns hanno ...

