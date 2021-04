Spionaggio | parla il figlio di Walter Biot | “Lo ha fatto per la famiglia”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il24enne di, l’ufficiale italiano arrestato per, ha rivelato che laè in gravi difficoltà economiche: “Mio padre è l’unico che ci può mantenere”.L’ufficiale della Marina Militare colto in flagranza di reato mentre consegnava informazioni riservate della Nato a un funzionario russo, in cambio di 5mila euro, è il Capitano di fregata. Dopo l’arresto con l’accusa di grave reato attinente alloe alla sicurezza dello Stato, l’ufficiale italiano ha dichiarato al gip di Roma di essere “frastornato e disorientato” ma pronto a chiarire la propria posizione. “Ero disperato, pieno di debiti e con una figlia malata”, avrebbe confessato il militare. ...

Advertising

BeppeMarinari : RT @StartMagNews: “Di Maio ha parlato di atto ostile, ma gli atti ostili li fanno tutti, anche gli americani, gli inglesi, i cinesi. Si fa… - SabattiniAndrea : RT @ilriformista: L’ex ambasciatore Nato e a Mosca Sergio Romano parla col Riformista della spy story sull’asse Italia-Russia https://t.co… - ilriformista : L’ex ambasciatore Nato e a Mosca Sergio Romano parla col Riformista della spy story sull’asse Italia-Russia - AndreaBonturi : RT @Fata_Turch: L'ambasciatore russo parla con gli occhi bassi e definisce #incidente un'azione di #spionaggio. Poi offre il punto di vista… - GiulianaDaniel2 : RT @Fata_Turch: L'ambasciatore russo parla con gli occhi bassi e definisce #incidente un'azione di #spionaggio. Poi offre il punto di vista… -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio parla

Per l'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, la vicenda diche vede coinvolto Walter ... Quando Razovdell'Ue e degli Stati Uniti, però, cambia i toni conciliatori: 'Le relazioni ......negli Stati Uniti Alta tensione tra Roma e Mosca dopo la scoperta di numerazione di...russi con i quali scambiava per denaro dossier Top Secret il ministro degli Esteri Di Maiodi atto ...Il figlio 24enne di Walter Biot, l’ufficiale italiano arrestato per spionaggio, ha rivelato che la famiglia è in gravi difficoltà economiche: “Mio padre è l’unico che ci può mantenere”. L’ufficiale ...Pensiamo anche allo spionaggio industriale o legato (anche ... a livello di Mediterraneo e della cyber security quale driver di crescita e prosperità. Parlando di intelligence balza naturalmente alla ...