Spionaggio | Biot ripreso in tre video mentre fotografa documenti

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – Sono tre i video in mano alla Procura di Roma in cui si vede Walter Biot fotografare di nascosto documenti militari classificati. Da quanto emerge dalle indagini condotte dai Carabinieri del Ros su delega del procuratore di Roma Michele Prestipino e della pm Gianfederica Dito, lo Stato Maggiore della Difesa, il 16 marzo scorso aveva installato una telecamera nell'ufficio del capitano di fregata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

