Spiati e mazziati Luttwak spiega il piano Putin per l’Italia

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Un grande classico. Mancava solo il cappello Borsalino”. Edwardtrattiene a stento il sorriso. La spy story russa da Roma è arrivata dritta nel Maryland, a casa sua. La trattativa, l’arresto di Walter Biot, l’ufficiale della Marina colto in flagranza a vendere segreti militari della Nato a un attaché dell’ambasciata russa, l’espulsione di due funzionari russi tornati a Mosca con il primo Aeroflot. Sa tutto, ma “non c’è bisogno di leggere”, perché “è un tipico caso di spionaggio, di quelli che non si sentono più”., tra i più noti strateghi militari americani, con un passato al Pentagono e alla Casa Bianca come consigliere, ha raccontato a generazioni di studiosi militari l’Unione sovietica, le tattiche del Cremlino, le abitudini vecchie a morire. “È andato tutto secondo il manuale. C’era l’ufficiale della Marina, l’attaché ...