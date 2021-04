Spezia, Italiano: «Panchina d’argento? Ora penso solo alla Lazio» (Di venerdì 2 aprile 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Le sue parole Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Le sue parole. Lazio – «Torniamo in campo dopo la sosta. Abbiamo ritrovato tutti i nazionali fra ieri e oggi. In due allenamenti abbiamo cercato di preparare questa trasferta difficilissima contro una delle squadre più forti del campionato e contro una squadra che all’andata ci mise in difficoltà sotto alcuni aspetti che abbiamo cercato di curare e speriamo di non commettere quegli errori domani. La partita è difficile, riapre il campionato con ultime dieci sfide importantissime. Speriamo di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampavigilia del match contro la. Le sue parole Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampavigilia del match contro la. Le sue parole.– «Torniamo in campo dopo la sosta. Abbiamo ritrovato tutti i nazionali fra ieri e oggi. In due allenamenti abbiamo cercato di preparare questa trasferta difficilissima contro una delle squadre più forti del campionato e contro una squadra che all’andata ci mise in difficoltà sotto alcuni aspetti che abbiamo cercato di curare e speriamo di non commettere quegli errori domani. La partita è difficile, riapre il campionato con ultime dieci sfide importantissime. Speriamo di ...

