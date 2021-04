Spezia, Italiano: “Contro la Lazio sfida difficilissima. Mancata Panchina d’Oro? Mi tengo affetto tifosi” (Di venerdì 2 aprile 2021) Lo Spezia torna in campo domani per affrontare la Lazio. I liguri vengono dal successo interno Contro il Cagliari e domani il tecnico Vincenzo Italiano vuole dai suoi una prova importante come sottolinea in conferenza stampa: "Abbiamo ritrovato tutti i nazionali fra ieri e oggi, in due allenamenti abbiamo cercato di preparare questa sfida difficilissima Contro una delle squadre più forti del campionato. Tutti stanno bene e questo è una cosa importante. All'andata i biancocelesti ci misero in difficoltà sotto alcuni aspetti: abbiamo cercato di curarli e migliorarli proprio per non commetterli nuovamente domani. In queste ultime dieci sfide importantissime speriamo di rispondere presenti."caption id="attachment 1060851" align="alignnone" width="6192" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Lotorna in campo domani per affrontare la. I liguri vengono dal successo internoil Cagliari e domani il tecnico Vincenzovuole dai suoi una prova importante come sottolinea in conferenza stampa: "Abbiamo ritrovato tutti i nazionali fra ieri e oggi, in due allenamenti abbiamo cercato di preparare questauna delle squadre più forti del campionato. Tutti stanno bene e questo è una cosa importante. All'andata i biancocelesti ci misero in difficoltà sotto alcuni aspetti: abbiamo cercato di curarli e migliorarli proprio per non commetterli nuovamente domani. In queste ultime dieci sfide importantissime speriamo di rispondere presenti."caption id="attachment 1060851" align="alignnone" width="6192" ...

