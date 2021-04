Spettacolo sotto choc: Francesca ci ha lasciati a soli 37 anni. L’ annuncio del fidanzato (Di venerdì 2 aprile 2021) È morta a 38 anni Francesca Barbieri, conosciuta sul web con il nome di Fraintesa. La famosa travel blogger da tempo lottava contro un tumore al seno, che alla fine non le ha lasciato scampo. Pochi minuti fa è stato il fidanzato Andrea a rendere nota la triste notizia sulla pagina Facebook della ragazza: "Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta. Piano, piano man mano che il tumore avanzava (malgrado cinque (!) cicli di chemio) ha lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi solo a voi", si legge nel messaggio. "Nell’ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era “Save your tears for another day”. Ed è ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 2 aprile 2021) È morta a 38Barbieri, conosciuta sul web con il nome di Fraintesa. La famosa travel blogger da tempo lottava contro un tumore al seno, che alla fine non le ha lasciato scampo. Pochi minuti fa è stato ilAndrea a rendere nota la triste notizia sulla pagina Facebook della ragazza: "Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questisiete stati la sua forza, la sua spinta. Piano, piano man mano che il tumore avanzava (malgrado cinque (!) cicli di chemio) ha lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi solo a voi", si legge nel messaggio. "Nell’ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era “Save your tears for another day”. Ed è ...

Advertising

Giivsy : COMUNQUE MI È PASSATA LA VOGLIA DI VEDERE AMICI, FANCULO DOMANI SI GODESSERO LO SPETTACOLO L'ESPERTO DEI SOTTO ACET… - MarcelloVillani : @giampdisan Maledetti spagnoli di merda maledetta uefa !!! C’è da dire però che in Italia offriamo uno spettacolo s… - oonlygiulia : Ame in attesa delle anticipazioni, andate a godervi un pò lo spettacolo sotto il post di amici?? #amemici20 #Amici20 - ElisabethWolf84 : RT @vocedelverbo_: cantare “siamo tutti qui ma che spettacolo, quasi identici, non è un miracolo, tutti liberi” e “con le mani che si alzan… - sickforpizza : RT @vocedelverbo_: cantare “siamo tutti qui ma che spettacolo, quasi identici, non è un miracolo, tutti liberi” e “con le mani che si alzan… -

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolo sotto Il 'ciclone' di renne è uno spettacolo ipnotico Se non avete mai visto un ciclone di renne , preparatevi a uno spettacolo da capogiro. Nei giorni scorsi una utente di Twitter, che si presenta sotto il "nome d'arte" di Science Girl, ha pubblicato un video che mostra una mandria di renne muoversi in un vortice ...

Chi è Talia Ryder, protagonista del video 'déjà vu' di Olivia Rodrigo Quando aveva 12 anni, è andata con la sua famiglia a vedere lo spettacolo di Broadway Matilda the ... Su Instagram, la trovi sotto l'account @taliaryder ph: getty images

Il 'ciclone' di renne è uno spettacolo ipnotico QUOTIDIANO.NET Il 'ciclone' di renne è uno spettacolo ipnotico Un video mostra l'impressionante strategia difensiva delle mandrie di renne, che corrono in cerchio formando un vortice che respinge i predatori ...

Raoul Bova sotto choc, la denuncia: “Volevano un riscatto” Davvero una brutta avventura per Raoul Bova, che ha voluto sfogare tutta la sua frustrazione sul suo profilo Instagram.

Se non avete mai visto un ciclone di renne , preparatevi a unoda capogiro. Nei giorni scorsi una utente di Twitter, che si presentail "nome d'arte" di Science Girl, ha pubblicato un video che mostra una mandria di renne muoversi in un vortice ...Quando aveva 12 anni, è andata con la sua famiglia a vedere lodi Broadway Matilda the ... Su Instagram, la trovil'account @taliaryder ph: getty imagesUn video mostra l'impressionante strategia difensiva delle mandrie di renne, che corrono in cerchio formando un vortice che respinge i predatori ...Davvero una brutta avventura per Raoul Bova, che ha voluto sfogare tutta la sua frustrazione sul suo profilo Instagram.