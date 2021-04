Advertising

MarcoNicolosi90 : @Ern4Pel che ne pensi di 'Speravo de mori' prima'? - dvr_4510 : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Speravo de morì prima, Montesi e Rossetti sono Cassano e De Rossi: “Siamo la presa di coscienza di Totti” http… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Speravo de morì prima, Montesi e Rossetti sono Cassano e De Rossi: “Siamo la presa di coscienza di Totti”… - edavid57edavid : RT @repubblica: Totti e l'ultimo derby: nello spogliatoio insieme a De Rossi - katsouraniis : Speravo de morì prima di vedere Speravo de morì prima -

Le potentissime immagini di un pomeriggio indimenticabile, quel 28 maggio 2017 in cui Francesco Totti smise definitivamente col calcio giocato, saranno al centro del gran finale diDEPRIMA , in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15 e già disponibile on demand nella sezione extra per i clienti Sky da più di tre anni. E accanto alle ormai ...Il rapporto tra Francesco Totti e l'allenatore Luciano Spalletti è stato raccontato nella seriedeprima in onda su Sky dedicata a Totti. Ma cosa c'è di vero nella narrazione della miniserie? Di vero c'è che il rapporto tra i due è sempre stato molti complesso. Nella prima ...