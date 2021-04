Speravo de morì prima: il vero Francesco Totti nel gran finale della serie, stasera su Sky Atlantic (Di venerdì 2 aprile 2021) stasera su Sky Atlantic alle 21:15 va in onda il gran finale di Speravo de morì prima, con una guest star molto speciale: Francesco Totti, quello vero. stasera su Sky Atlantic dalle 21:15, in occasione del gran finale di Speravo de morì prima, ci sarà anche il vero Francesco Totti che darà il cambio a Pietro Castellitto vestendo per un'ultima volta la maglia numero 10. L'occasione, d'altronde, è di quelle speciali: nel sesto e ultimo episodio - disponibile anche in streaming su NOW - rivivranno le immagini potentissime di un pomeriggio indimenticabile: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021)su Skyalle 21:15 va in onda ildide, con una guest star molto speciale:, quellosu Skydalle 21:15, in occasione deldide, ci sarà anche ilche darà il cambio a Pietro Castellitto vestendo per un'ultima volta la maglia numero 10. L'occasione, d'altronde, è di quelle speciali: nel sesto e ultimo episodio - disponibile anche in streaming su NOW - rivivranno le immagini potentissime di un pomeriggio indimenticabile: ...

Speravo de morì prima, Montesi e Rossetti sono Cassano e De Rossi: "Siamo la presa di coscienza di Totti" In Speravo de morì prima , serie in sei episodi disponibile su Sky , i due calciatori sono interpretati rispettivamente da Marco Rossetti e Antonio Cassano. I due hanno dei ruoli fondamentali: ...

Speravo de morì prima, nell'episodio finale c'è anche Corrado Guzzanti