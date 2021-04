Speravo de morì prima | c’è il vero Totti e social in delirio | “Sto ancora piangendo”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il finale dideè una vera e propria chicca per tutti gli appassionati di calcio, ma anche per chi pur senza essere tifoso ha seguito e… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

beatriceshere : @pierpaolopretel Speravo de morì prima. Ciao. #prelemi - _val_30 : RT @AlleBonisoli: Ammetto che speravo de morì prima #prelemi - BarbaraGalliga3 : RT @AlleBonisoli: Ammetto che speravo de morì prima #prelemi - Rita72139936 : RT @AlleBonisoli: Ammetto che speravo de morì prima #prelemi - romolo60 : @SkyTG24 Speravo de morì prima de .... -

Ultime Notizie dalla rete : Speravo morì

Sky Tg24

Seduto sul divano in una sala del lussuoso castello dove sta festeggiando i suoi primi quarant'anni, all'inizio del quinto episodio dideprima Francesco Totti fissa alcuni vecchi dipinti appesi alle pareti e chiede a sua moglie: "Per te questi, quando j'hanno fatto il ritratto, stavano ancora in attività?" "In che senso ...PESCARA - Nel cast della sesta ed ultima puntata della fortunatissima fiction Sky "deprima" incentrata sulla figura di Francesco Totti, ci sarà anche l'attore abruzzese che vestirà i panni del Presidente della Fortitudo, il club calcistico capitolino nel quale militava ...