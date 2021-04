Speranza | le inquietanti email ricevute | scattano gli arresti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Incredibile quanto accaduto a Roberto. Il Ministro a quanto pare da tempo riceveva dell’minatorie da 4 cittadini. Roberto(Getty Images)Da diversi mesi siamo in lockdown a causa della pandemia che imperversa nelle nostre strade. Le restrizioni imposte dal Governo sono sottoscritte dal Ministero della salute e più precisamente dal ministro Roberto. Questo ha portato da parte, si spera, di una sparuta fetta di cittadini a riversare il proprio odio sull’onorevole di Leu. Naturalmente nessun Governo o singolo ministro si diverte ad emettere provvedimenti restrittivi. Quello che molti dimenticano è che a foraggiare le casse dello stato dalle quali anche i politici attingono per il proprio stipendio siamo proprio noi cittadini. Un paese che non produce però non è in grado ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Speranza inquietanti

Nicola Porro

... condita da personaggi fantastici, e laè che questa possibilità venga sfruttata. In ... A sostenerla, il bisogno di sfuggire daglisegreti di famiglia che l'hanno perseguitata per ...... o semplicemente stordendosi in un'esistenza senza domandesul senso ultimo delle cose ... Non abbiate paura, voi!: voi che non cercate altre ragioni solide dial di fuori di Gesù ...Incredibile quanto accaduto a Roberto Speranza. Il Ministro a quanto pare da tempo riceveva dell’email minatorie da 4 cittadini. Da diversi mesi siamo in lockdown a causa della pandemia che imperversa ...Scuola, si torna in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. In tutta Italia (anche in zona rossa) tornano in presenza le scuole fino alla prima media, governatori e sindaci non potranno ch ...