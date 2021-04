Speranza e le riaperture: "Non c'è una data in cui tutto magicamente finisce" (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non c’è una data in tutto magicamente finisce, ci vorrà molta gradualità”. Così il ministro della Salute Speranza al Corriere che gli chiedeva se il 15 maggio poteva coincidere con la riapertura del Paese colpito dalla pandemia di Covid 19. “Dobbiamo dire la verità, non possiamo suscitare illusioni che finiscono per rivelarsi un boomerang. Io però sono ottimista, grazie ai sacrifici di queste settimane e all’accelerazione della campagna di vaccinazione, già nella seconda parte della primavera vedremo risultati incoraggianti e staremo meglio”. “Per il ministro”, scrive il Corriere, “le restrizioni e i vaccini sono l’unica salvezza e non cambierà strada: ’Salvini? Non faccio mai polemica, ma penso che nessuno dovrebbe soffiare sul fuoco dell’inquietudine, del tormento di tanti italiani. Di fronte alla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non c’è unain, ci vorrà molta gradualità”. Così il ministro della Saluteal Corriere che gli chiedeva se il 15 maggio poteva coincidere con la riapertura del Paese colpito dalla pandemia di Covid 19. “Dobbiamo dire la verità, non possiamo suscitare illusioni che finiscono per rivelarsi un boomerang. Io però sono ottimista, grazie ai sacrifici di queste settimane e all’accelerazione della campagna di vaccinazione, già nella seconda parte della primavera vedremo risultati incoraggianti e staremo meglio”. “Per il ministro”, scrive il Corriere, “le restrizioni e i vaccini sono l’unica salvezza e non cambierà strada: ’Salvini? Non faccio mai polemica, ma penso che nessuno dovrebbe soffiare sul fuoco dell’inquietudine, del tormento di tanti italiani. Di fronte alla ...

Advertising

Corriere : Speranza: «Non posso ancora dare una data per le riaperture. Salvini? Nessuno soffi sull’inquietudine» - Palazzo_Chigi : Incontro #Governo #Regioni. Draghi: Bisogna ridare speranza al Paese, pensando a programmare e alle riaperture. Dob… - MolinariRik : Bene fa Draghi a dare un segnale di SPERANZA. Le attività produttive non chiedono sussidi ma di LAVORARE. Per quest… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Speranza: «Non posso ancora dare una data per le riaperture. Salvini? Nessuno soffi sul... - AnnaMaritati : @Corriere Salvini non soffia su nessun fuoco. Ha ottenuto la verifica settimanale sui dati dei contagi e delle vacc… -