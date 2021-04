Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spencer: Kristen Stewart come Lady Diana insieme ai piccoli William e Harry (FOTO e VIDEO)… - Roby21Salomone : RT @KStewITA: Nuovo video di Kristen sul set di #SPENCER - AnnaxLGxTS : RT @AllAboutRobKris: Nuove foto di #KristenStewart sul set di Spencer - 25 Febbraio - mrsplea : RT @KStewITA: Nuovo video di Kristen sul set di #SPENCER - AllAboutRobKris : Nuove foto di Kristen sul set di Spencer - 29 Marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Spencer Kristen

A riportarlo in auge, nella versione Eighties, non solo Emma Corrin in The Crown ma ancheStewart impegnata nei panni rassomigliantissimi della principessa in. A rivisitarlo anche ...Come, ad esempio, le variazioni sul tema di Kaia Gerber,Stewart - che l'anno prossimo vedremo nei panni di Diana nel bio - pic, Taylor Hill, ma anche la nostra Nancy Brilli, iper ...Kristen Stewart, in versione Lady Diana, è affiancata dai piccoli William ed Harry nelle nuove foto scattate sul set di Spencer, il prossimo film di Pablo Larrin. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO ...È bastata una foto dal set di «Spencer» per allarmare i puristi della gioielleria reale: se hanno fatto questo con l'anello, si domandano, cos'altro potrebbe succedere con i costumi?