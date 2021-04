Sospeso il vitalizio a Del Turco. Ma in tanti tifano per il condannato. Il Senato deciderà sul ricorso il prossimo 8 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Stop al vitalizio per Ottaviano Del Turco. La sospensione dell’assegno all’ex esponente dem è scattata per un automatismo, legato alla complessa procedura avviata dal Senato dopo la revoca dello stesso, disposta alla luce della condanna definitiva dell’ex parlamentare ed ex governatore dell’Abruzzo. La prossima settimana tornerà però a riunirsi il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama e verrà valutato il ricorso, mentre a quello che è stato anche l’ultimo segretario del Psi giunge solidarietà bipartisan. IL CASO. Del Turco è stato condannato a 3 anni e 11 mesi di reclusione per induzione indebita a dare o promettere utilità, in una storia di mazzette nell’ambito della sanità abruzzese, e il 24 novembre scorso, esaminando la situazione degli ex parlamentari con condanne definitive ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Stop alper Ottaviano Del. La sospensione dell’assegno all’ex esponente dem è scattata per un automatismo, legato alla complessa procedura avviata daldopo la revoca dello stesso, disposta alla luce della condanna definitiva dell’ex parlamentare ed ex governatore dell’Abruzzo. La prossima settimana tornerà però a riunirsi il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama e verrà valutato il, mentre a quello che è stato anche l’ultimo segretario del Psi giunge solidarietà bipartisan. IL CASO. Delè statoa 3 anni e 11 mesi di reclusione per induzione indebita a dare o promettere utilità, in una storia di mazzette nell’ambito della sanità abruzzese, e il 24 novembre scorso, esaminando la situazione degli ex parlamentari con condanne definitive ...

