Sorrentino: “La mia sul Palermo, sono in debito con i tifosi. Io, mio padre e il derby contro il Catania…” (Di venerdì 2 aprile 2021) "Sarò sempre in debito con i tifosi del Palermo".Parola di Stefano Sorrentino. Diversi sono stati i temi trattati dall'ex portiere e capitano del Palermo, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia": dalla sua esperienza in Sicilia, alle prestazioni offerte fin qui da Alberto Pelagotti e compagni. Ma non solo..."Per il Palermo ho pianto. È accaduto dopo dopo la partita col Verona, quella della salvezza all’ultima giornata di campionato, perché sapevo già che non sarei rimasto. Camminavo attorno al campo con la gente che applaudiva, non sarei voluto più uscire. Ma non volevo neppure fare la chioccia a Posavec, come mi aveva proposto Zamparini. Volevo essere ancora protagonista e ci sono riuscito giocando altri tre anni in A col Chievo. E ha ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) "Sarò sempre incon idel".Parola di Stefano. Diversistati i temi trattati dall'ex portiere e capitano del, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia": dalla sua esperienza in Sicilia, alle prestazioni offerte fin qui da Alberto Pelagotti e compagni. Ma non solo..."Per ilho pianto. È accaduto dopo dopo la partita col Verona, quella della salvezza all’ultima giornata di campionato, perché sapevo già che non sarei rimasto. Camminavo attorno al campo con la gente che applaudiva, non sarei voluto più uscire. Ma non volevo neppure fare la chioccia a Posavec, come mi aveva proposto Zamparini. Volevo essere ancora protagonista e ciriuscito giocando altri tre anni in A col Chievo. E ha ...

