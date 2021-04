Sondaggi Tp: obbligo vaccinale per gli operatori sanitari giusto per il 60,8% degli italiani (Di venerdì 2 aprile 2021) . Il 60,8% degli italiani ritiene giusto mettere l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Poco più di un quarto si dice contrario mentre il 10,3% crede sia meglio mettere disincentivi al rifiuto di vaccinarsi, come trasferimenti e blocchi di carriera. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 30 marzo e il 1 aprile. Sulla riapertura delle scuole fino alla prima media anche in zona rossa, quasi un italiano su due (48,8%) si dice d’accordo. Per il 26,8% avrebbero dovuto essere aperte anche le scuole superiori e la seconda e terza media. Contrario alla riapertura è il 20,9% secondo cui i rischi di un nuovo aumento dei contagi sono troppo alti. Fonte: Termometro PoliticoPer ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 aprile 2021) . Il 60,8%ritienemettere l’per gli. Poco più di un quarto si dice contrario mentre il 10,3% crede sia meglio mettere disincentivi al rifiuto di vaccinarsi, come trasferimenti e blocchi di carriera. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 30 marzo e il 1 aprile. Sulla riapertura delle scuole fino alla prima media anche in zona rossa, quasi un italiano su due (48,8%) si dice d’accordo. Per il 26,8% avrebbero dovuto essere aperte anche le scuole superiori e la seconda e terza media. Contrario alla riapertura è il 20,9% secondo cui i rischi di un nuovo aumento dei contagi sono troppo alti. Fonte: Termometro PoliticoPer ...

