Sondaggi politici: segno meno per Draghi e la Lega (Di venerdì 2 aprile 2021) Sondaggi politici: ancora in calo la fiducia nel Governo Draghi. Tra i partiti la Lega cala ancora e scende sotto al 23%, controsorpasso del Pd su Fratelli d’Italia Il premier Mario Draghi è il leader politico più apprezzato dagli italiani, ma la fiducia in lui e nel suo governo è in netto calo. Questo il risultato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 2 aprile 2021): ancora in calo la fiducia nel Governo. Tra i partiti lacala ancora e scende sotto al 23%, controsorpasso del Pd su Fratelli d’Italia Il premier Marioè il leader politico più apprezzato dagli italiani, ma la fiducia in lui e nel suo governo è in netto calo. Questo il risultato… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI, CRESCE ANCORA IL CENTRODESTRA E VOLA OLTRE QUOTA 50% - infoitinterno : Sondaggi politici oggi, la Lega continua a crollare. Giù anche la fiducia in Draghi e nel governo dei migliori - infoitinterno : Sondaggi politici: la Lega sempre più giù, e Letta batte Salvini nella classifica di gradimento - zazoomblog : Sondaggi politici EMG metà degli italiani d’accordo con il no a zone gialle per tutto aprile - #Sondaggi #politici… - buonasadipesca : Ma qualcuno sa come vanno i sondaggi politici in Lombardia? Cioè vorrei capire se con tutta la merda che ha combina… -