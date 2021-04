Sondaggi politici EMG, metà degli italiani d’accordo con il no a zone gialle per tutto aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Gli ultimi Sondaggi politici di EMG si concentrano come altri sui provvedimenti più recenti del governo sulla pandemia, che ha deciso con l’ultimo decreto di escludere la possibilità che una regione vada in zona gialla, quindi con bar e ristoranti aperti di giorni, fino al 30 aprile. A prescindere dall’andamento del contagio. Anche se si riserva di decidere in questo mese di cambiare il provvedimento se vi dovessero essere miglioramenti. Questo è un irrigidimento rispetto al sistema dei colori precedente, e tuttavia piace a metà degli intervistati. Secondo questi Sondaggi politici il 50% approva la decisione. Mentre il 46% non è d’accordo. Maggiore consenso tuttavia vi è sulla decisione di riaprire le scuole, almeno ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 aprile 2021) Gli ultimidi EMG si concentrano come altri sui provvedimenti più recenti del governo sulla pandemia, che ha deciso con l’ultimo decreto di escludere la possibilità che una regione vada in zona gialla, quindi con bar e ristoranti aperti di giorni, fino al 30. A prescindere dall’andamento del contagio. Anche se si riserva di decidere in questo mese di cambiare il provvedimento se vi dovessero essere miglioramenti. Questo è un irrigidimento rispetto al sistema dei colori precedente, e tuttavia piace aintervistati. Secondo questiil 50% approva la decisione. Mentre il 46% non è. Maggiore consenso tuttavia vi è sulla decisione di riaprire le scuole, almeno ...

