Somiglianza tra Carolina Ronca e Camilla Mangiapelo (Di venerdì 2 aprile 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Non so a voi, ma a me Carolina Ronca ricorda un sacco Camilla Mangiapelo. Maria Tina Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Non so a voi, ma a mericorda un sacco. Maria Tina Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata ...

Advertising

fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - simonku83 : @DanieleLoMonaco TRA i più grandi... il più grande era argentino come lui ma queste cose le faceva 30 anni prima (a… - harryxnetflix : ditemi che non sono l'unica che ha notato la somiglianza tra 'deja vu' di olivia rodrigo e 'cruel Summer' di taylor swift - Alieno_G : L’occhio umano è più guidato dal cuore che dalla ragione, si da più valore alla somiglianza tra madre di Denise e p… - Bettina29234591 : Scusate ma non trovo nessuna somiglianza tra le 2 bambine#ORE14RAI2 -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Elettra Lamborghini, quella somiglianza spiazzante. Fan senza parole Elettra Lamborghini ha postato nelle storie di Instagram un dolce scatto di una persona per lei molto importante. I fan sono rimasti senza parole per la somiglianza tra le due. Due gocce d'acqua. Elettra Lamborghini ha una parente a cui somiglia moltissimo. La cantante e influencer in queste settimane sta riscuotendo molti consensi. A 'L'Isola dei ...

Arnold Schwarzenegger, il figlio mostra i muscoli: è sempre più identico al padre E chiaramente, i fan del papà non hanno potuto fare a meno di notare l'incredibile somiglianza tra i due, tanto che basta scorrere alcuni commenti sulla sua pagina Instagram per imbattersi in frasi ...

Denise Pipitone è Olesya? Dubbi e somiglianza tra la giovane russa e Piera Maggio Il Riformista Giulia Salemi ha copiato la linea di costumi di Chiara Nasti? Interviene lei Dopo essere stata accusata di aver copiato la linea di costumi di Chiara Nasti, Giulia Salemi interviene e fa chiarezza: le sue parole.

Arnold Schwarzenegger, il figlio mostra i muscoli: è sempre più identico al padre [FOTO] E chiaramente, i fan del papà non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza tra i due, tanto che basta scorrere alcuni commenti sulla sua pagina Instagram per imbattersi in frasi ...

Elettra Lamborghini ha postato nelle storie di Instagram un dolce scatto di una persona per lei molto importante. I fan sono rimasti senza parole per lale due. Due gocce d'acqua. Elettra Lamborghini ha una parente a cui somiglia moltissimo. La cantante e influencer in queste settimane sta riscuotendo molti consensi. A 'L'Isola dei ...E chiaramente, i fan del papà non hanno potuto fare a meno di notare l'incredibilei due, tanto che basta scorrere alcuni commenti sulla sua pagina Instagram per imbattersi in frasi ...Dopo essere stata accusata di aver copiato la linea di costumi di Chiara Nasti, Giulia Salemi interviene e fa chiarezza: le sue parole.E chiaramente, i fan del papà non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza tra i due, tanto che basta scorrere alcuni commenti sulla sua pagina Instagram per imbattersi in frasi ...