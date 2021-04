Sollevamento pesi | le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei Zanni e Pizzolato le punte | occhio a Ruiu | Massidda e Imperio

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ormai ci siamo, ancora un giorno di attesa e poi arriverà finalmente il momento di salire in pedana a Mosca per i CampionatiSenior 2021 di, evento Gold di qualificazione olimpica per i Giochi di Tokyo 2021. Il programma della manifestazione si aprirà domani, sabato 3 aprile, con l’assegnazione delle prime mede continentali, mentre l’ultimo atto della rassegna andrà in scena domenica 11 aprile. L’Italia arriva in Russia con una spedizione giovane e ambiziosa, trascinata da due(che dovranno blindare il pass a cinque cerchi) ma in grado perlomeno di avvicinare le posizioni a ridosso del podio con tutti gli atleti convocati. Saranno 7 i rappresentanti del Bel Paese nella capitale russa, con il sogno di migliorare l’ottimo bottino di mede ...