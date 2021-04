Solidarietà per battere la “fame da coronavirus”: pacchi alimentari per chi ne ha bisogno (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBacoli (Na) – Solidarietà, organizzata dal comune e dai cittadini, per combattere la crisi economica provocata dal coronavirus. E’ la storia napoletana di resistenza e speranza che arriva da Bacoli, comune della zona flegrea. I cittadini, coordinati dal sindaco in persona, hanno attivato una raccolta e distribuzione di pacchi alimentari da destinare ai bacolesi in difficoltà durante le festività pasquali. Ai pacchi si aggiungono anche i “buoni spesa” erogati dall’ente comunale. A darne notizia è lo stesso Sindaco, Josi Della Ragione: “Stiamo dando i pacchi spesa per chi ne ha bisogno. Perché nessuno deve essere lasciato solo. Perché tutti devono vivere senza il timore di non poter mettere il piatto a tavola”. Il sindaco ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBacoli (Na) –, organizzata dal comune e dai cittadini, per comla crisi economica provocata dal. E’ la storia napoletana di resistenza e speranza che arriva da Bacoli, comune della zona flegrea. I cittadini, coordinati dal sindaco in persona, hanno attivato una raccolta e distribuzione dida destinare ai bacolesi in difficoltà durante le festività pasquali. Aisi aggiungono anche i “buoni spesa” erogati dall’ente comunale. A darne notizia è lo stesso Sindaco, Josi Della Ragione: “Stiamo dando ispesa per chi ne ha. Perché nessuno deve essere lasciato solo. Perché tutti devono vivere senza il timore di non poter mettere il piatto a tavola”. Il sindaco ha ...

