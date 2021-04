Siviglia | Gomez | “Addio all’Atalanta doloroso | vi spiego perché Liga? Tiene alto il mio livello”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Papunon dimentica il suo passato all'Atalanta.Atalanta, De Roon: “Prenderei volentieri uno schiaffo da Ibra. Con Gasperini altri cinque anni? Non ce la farei”Le incomprensioni, i forti malumori e poi l'. Questa la parabola discendente che ha portato alla separazione tra il centrocampista argentino e il club bergamasco. Una favola trasformatasi in pochi mesi in un incubo per i tifosi atalantini, che hanno visto andare via - probabilmente nel momento di miglior forma - il loro capitano e numero 10. Leader tecnico e morale della squadra, ha alla fine perso il confronto a due con Gian Piero Gasperini, del quale non ha mai comunque espresso opinioni negative davanti alle telecamere. La nuova vita calcistica disi concentra adesso in Spagna, dove il Papu sembrerebbe nuovamente aver trovato la sua ...

Alejandro Papu, fantasista deled ex capitano dell' Atalanta , ha parlato a ElDesmarque raccontando anche il suo addio nella finestra di mercato invernale al club di Bergamo. L'ex 10 argentino non ha ...1 Alejandro, trequartista del, ex capitano dell' Atalanta , parla a ElDesmarque , tornando sull'addio alla Dea, avvenuto a gennaio: 'Dispiaciuto? Sì certo. Ovviamente. Non avrei mai immaginato ...Alexandro Gomez ha parlato del suo addio all’Atalanta: un addio per il quale l’ex fantasista della Dea, ora in forza al Siviglia, prova ancora dispiacere. “Dispiaciuto per l’addio all’Atalanta? Sì ...In una intervista esclusiva a ElDesmarque, Papu Gomez è tornato a parlare dell’addio all’Atalanta Di seguito un estratto delle parole dell’ex capitano nerazzurro sul suo addio a Bergamo: “Dispiaciuto?