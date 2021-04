Siracusa | si presenta all' hub vaccinale e si dichiara positivo al Covid | attività sospese e via a sanificazione

(Di venerdì 2 aprile 2021)- È successo stamani, all'huballestito all' Urban center di via Nino Bixio (nella foto di repertorio, ndr). Un avventore , proveniente dall'esterno e protetto da mascherina ...

Un episodio surreale confermato dall'Asp di, che ha dovuto sospendere le vaccinazioni in corso per avviare l'iter per la sanificazione dei locali. L'uomo, bloccato all'ingresso, si sarebbe ...... 'L'importante progetto, senza costi per l'Asp di- aggiunge il manager - integra l'... Preziosa, a tal fine, sila collaborazione con l'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, ...SIRACUSA – Indagini sono state avviate a Siracusa per identificare l’uomo che, indossando una mascherina, stamattina si è presentato al centro vaccinale Urban center chiedendo all’ingresso ...Sono un centinaio le persone a Siracusa città, e 221 in tutta la diocesi, che hanno aderito alla campagna vaccinale frutto dell'intesa tra la Conferenza episcopale siciliana e l'assessorato regionale ...