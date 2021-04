Sinner vola in finale al Masters 1000 Miami (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner in finale all’Atp Masters 1000 di Miami. L’azzurro, 19 anni, ha battuto in semifinale lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 5-7, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di 2h29? guadagnandosi la possibilità di giocare la prima finale Masters 1000 della carriera. Sinner, dopo aver ceduto il primo set, ha avuto il merito di cambiare il copione tattico del match nel secondo parziale, trovando le accelerazioni necessarie per uscire dalla ‘tela’ dello spagnolo. Sul 5-4, Sinner ha trovato il break per conquistare il set e rinviare il verdetto alla terza frazione. Un passaggio a vuoto è costato caro al baby. Bautista Agut ha messo a segno un parziale di 12 punti consecutivi, scappando 3-1. La fuga, però, è ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannikinall’Atpdi. L’azzurro, 19 anni, ha battuto in semilo spagnolo Roberto Bautista Agut per 5-7, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di 2h29? guadagnandosi la possibilità di giocare la primadella carriera., dopo aver ceduto il primo set, ha avuto il merito di cambiare il copione tattico del match nel secondo parziale, trovando le accelerazioni necessarie per uscire dalla ‘tela’ dello spagnolo. Sul 5-4,ha trovato il break per conquistare il set e rinviare il verdetto alla terza frazione. Un passaggio a vuoto è costato caro al baby. Bautista Agut ha messo a segno un parziale di 12 punti consecutivi, scappando 3-1. La fuga, però, è ...

