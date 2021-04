Sinner in finale al Masters 1000 Miami 2021, l’omaggio del Napoli: “Grande Jannik” (FOTO) (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ standing ovation da parte del mondo dello sport nei confronti di Jannik Sinner, capace di battere Roberto Bautista Agut al Masters 1000 di Miami 2021 conquistando la prima finale in carriera in un torneo di questo livello. Anche il calcio vuole omaggiare l’altoatesino e il Napoli gli dedica un post per celebrarlo: “Grande Jannik”, si legge sull’account ufficiale dei partenopei, ecco la FOTO. Grande @Janniksin #MiamiOpen pic.twitter.com/0eDVMl5FaS — Official SSC Napoli (@sscNapoli) April 2, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ standing ovation da parte del mondo dello sport nei confronti di, capace di battere Roberto Bautista Agut aldiconquistando la primain carriera in un torneo di questo livello. Anche il calcio vuole omaggiare l’altoatesino e ilgli dedica un post per celebrarlo: “”, si legge sull’account ufficiale dei partenopei, ecco lasin #Open pic.twitter.com/0eDVMl5FaS — Official SSC(@ssc) April 2,SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - angelomangiante : FINALE A MIAMI !! Clamorosa rimonta di un immenso #Sinner contro il muro Bautista Agut. Duro come la roccia a 19… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - askanews_ita : #Sinner nella storia: è in finale ai #MiamiOpen - benelli_alberto : RT @gippu1: Il 5 aprile 2009, Domenica delle Palme, Jannik #Sinner (7 anni) vinceva lo slalom gigante categoria 2001 sulla pista di Sansica… -