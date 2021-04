Sinner in finale al Masters 1000 di Miami: maturità e mentalità, qualità da campione (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner ha eliminato Roberto Bautista Agut, in occasione delle semifinali del Masters 1000 di Miami 2021. L’altoatesino è riuscito a prevalere mediante il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4, dimostrando un talento fuori dal comune e una forza mentale da campione. Sinner ha confermato il proprio ottimo stato di forma, dopo aver sconfitto Hugo Gaston, Karen Khachanov, Emil Ruusuvuori e Aleksandr Bublik, estromettendo dal torneo un tennista difficile da affrontare. Non è bastata l’intelligenza tattica di Bautista per frenare l’impeto incontenibile di Sinner, autentica macchina da vincenti straordinari e diligente in fase difensiva, marmoreo. Il giovanissimo tennista italiano non ha intenzione di fermarsi e lo ha palesato al mondo superando il fautore dell’eliminazione di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannikha eliminato Roberto Bautista Agut, in occasione delle semifinali deldi2021. L’altoatesino è riuscito a prevalere mediante il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4, dimostrando un talento fuori dal comune e una forza mentale daha confermato il proprio ottimo stato di forma, dopo aver sconfitto Hugo Gaston, Karen Khachanov, Emil Ruusuvuori e Aleksandr Bublik, estromettendo dal torneo un tennista difficile da affrontare. Non è bastata l’intelligenza tattica di Bautista per frenare l’impeto incontenibile di, autentica macchina da vincenti straordinari e diligente in fase difensiva, marmoreo. Il giovanissimo tennista italiano non ha intenzione di fermarsi e lo ha palesato al mondo superando il fautore dell’eliminazione di ...

