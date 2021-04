Sicilia, migranti: 660 arrivi in 24 ore, l’isola scoppia e il governo accoglie (Di venerdì 2 aprile 2021) Ancora sbarchi, ancora invasione a Lampedusa, che scoppia. L'Italia accogliente apre le braccia a tutti, seguendo i dettami di Papa Francesco, ma il peso dell'accoglienza resta al nostro Paese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 aprile 2021) Ancora sbarchi, ancora invasione a Lampedusa, che. L'Italiante apre le braccia a tutti, seguendo i dettami di Papa Francesco, ma il peso dell'nza resta al nostro Paese L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Sicilia, migranti: 660 arrivi in 24 ore, l’isola scoppia e il governo accoglie - NewSicilia : Tra i #migranti giunti in #Sicilia anche un ragazzo con gravi ustioni #Newsicilia - AnsaSicilia : Migranti:'agenzia matrimoniale' per avere permessi soggiorno. Spose single bisognose. Ordinanza per tre, anche vigi… - 273_333 : @PSenaldi su di voi la vendetta di Dio . Fate schifo in Sicilia Lombardia .... migranti ?? Ma che dite ? Ma che dit… - monika_mazurek : RT @monika_mazurek: #Migranti: in 7 giorni 100 sbarcati a #Pantelleria. #sbarco #Trapani #Sicilia #tunisini -